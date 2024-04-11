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Курс доллара продолжил рост на торгах 11 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 15:41 Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,41 тенге, поднявшись еще на 1,05 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 61,87 тенге (+0,18).

Нацбанк установил курс евро в 485,74 тенге, рубля – в 4,8 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-449,7 тенге, евро – по 481,5-485,5 тенге, российские рубли – по 4,73-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 90,81 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,36%, до 86,52 доллара за баррель.

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