Критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже обновили в Казахстане

Постановлением правительства от 20 марта 2024 года внесены изменения в критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, которые будут применяться с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В постановлени говорится, что при осуществлении торгов ценными бумагами (за исключением паев паевых инвестиционных фондов и долговых ценных бумаг) на биржах, функционирующих в Казахстане, одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;

количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

Критерии дополнены следующими новыми нормами:

При осуществлении торгов паями паевых инвестиционных фондов на биржах одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

объем сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 20 миллионов тенге в календарный месяц;

количество сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 10 сделок в календарный месяц.

При осуществлении торгов долговыми ценными бумагами в пределах одного выпуска на биржах для целей применения пп. 3) п. 9 ст. 645 и пп. 3) ст. 654 Налогового кодекса соблюдается критерий по объему размещенных методом открытых торгов и находящихся в обращении долговых ценных бумаг данного выпуска, который составляет не менее 1 миллиарда тенге. Напомним, в указанных нормах Налогового кодекса речь идет об условиях освобождения от налогообложения юридических лиц и граждан.

Постановление вводится в действие с 7 апреля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.