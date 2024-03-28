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Законодательство РК

Филиалы крупных китайских, корейских и турецких банков могут появиться в Казахстане

Филиалы крупных китайских, корейских и турецких банков могут появиться в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:05 Фото: Zakon.kz
Казахстан ведет переговоры с крупными банками Китая, Южной Кореи и Турции по открытию филиалов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов во время круглого стола в Сенате 28 марта напомнил о поручении президента по расширению конкуренции в банковском секторе.

"У нас было три российских банка – Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Сбербанк занимался кредитованием бизнеса, и у него хорошая доля была. В связи с теми событиями, которые возникли в 2022 году, эти банки прекратили свою работу и практически ушли с рынка. Их доля, клиенты, заемщики ушли в наши крупные банки и снова их концентрация в системе увеличилась", – отметил Нурлан Абдрахманов.

Поэтому сейчас агентство совместно с Нацбанком ведет активное обсуждение с китайскими, корейскими и турецкими банками по открытию филиалов в Казахстане. По его словам, это расширит конкуренцию для крупных банков в стране и позволит снизить ставки по кредитам.

"Также мы ожидаем, что наши дочерние иностранные банки активизируются. У нас есть китайские банки – Банк Китая, ICBC, ТПБК Банк, Шинхан Банк, корейский банк. Их акционеры достаточно крупные институты, но объемы инвестиций и вложения в нашу экономику очень низкие. Поэтому мы с ними сейчас ведем активную работу, чтобы они уже вышли на более достойный уровень. В основном они занимаются платежами, переводами, потребительским кредитованием, но здесь они должны быть более активными. Соответствующие законодательные изменения мы готовим, и в рамках законопроекта по развитию финансового рынка и защите потребителей планируем предусмотреть", – добавил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

1 сентября 2023 года в своем Послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, в стране занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции поручил открыть филиалы трех зарубежных банков в Казахстане. 

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