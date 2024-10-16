Какие иностранные банки откроют свои филиалы в Казахстане

В Казахстане три иностранных банка намерены открыть свои филиалы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила на пленарном заседании Мажилиса 16 октября председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, в 2020 году был установлен порог минимальных активов для работы иностранных банков в стране в 20 млрд долларов.

С тех пор ни один иностранных банк не пришел на рынок. Законопроектом по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг предлагается снизить порог до 10 млрд долларов.

"Мы провели переговоры с иностранными банками. Несколько из них выразили интерес открыть в Казахстане свои филиалы. В первую очередь, мы проверяем на надежность их активов. Мы рассматриваем те страны, с которыми у нас тесные экономические отношения. Это азиатские и арабские страны, Турция и Китай", – сказала Мадина Абылкасымова.

Она уточнила, что финансовая группа из Южной Кореи BNK Financial Group Inc. получила разрешение на открытие банка в Казахстане.

Три года назад они открыли микрокредитную организацию и теперь на ее основе будет банк. Второй кандидат – это Катар, выкупивший Bereke Bank. И третий банк – ADCB. Он находится на третьем месте объему активов в ОАЭ.

Для чего зарубежные банки планируют привлечь в Казахстан, можно почитать здесь.