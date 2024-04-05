Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,77 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 484,45 тенге (+0,19).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,83 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.