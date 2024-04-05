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Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:11 Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,77 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 484,45 тенге (+0,19).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,83 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,1-448,9 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 4,77-4,89 тенге.

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