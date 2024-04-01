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Депозиты в банках Казахстана выросли несмотря на снижение ставок

деньги, депозиты, банки, активы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:50 Фото: Freepik
Банковский сектор продемонстрировал рост по основным показателям. В частности, объем депозитов в банках вырос несмотря на снижение ставок, сообщает Zakon.kz

Активы банковского сектора выросли на 1,8%, до 52 трлн тенге к 1 марта. Таким образом было компенсировано снижение, которое произошло в январе текущего года. Показатель снова достиг исторического максимума, отмечают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).

активы банков, банки, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:50

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Ссудный портфель банков также вырос на 2,6%, до 30,2 трлн тенге.

кредиты банков, ссудный портфель, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:50

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Объем вкладов физлиц, который месяцем ранее демонстрировал отрицательную динамику, увеличился на 1,3%, до 20,2 трлн тенге.

депозиты, БВУ, физлица, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:50

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Примечательно, что депозитный портфель юрлиц растет третий месяц подряд. В феврале он увеличился на 2,2% и составил 15 трлн тенге.

Подчеркивается, что вклады физических и юридических лиц выросли на фоне снижения ставок вознаграждения.

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В ПКБ добавили, что в феврале банки заработали прибыль в размере 191,7 млрд тенге, или на 19% больше, чем годом ранее.

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