Депозиты в банках Казахстана выросли несмотря на снижение ставок
Активы банковского сектора выросли на 1,8%, до 52 трлн тенге к 1 марта. Таким образом было компенсировано снижение, которое произошло в январе текущего года. Показатель снова достиг исторического максимума, отмечают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).
Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)
Ссудный портфель банков также вырос на 2,6%, до 30,2 трлн тенге.
Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)
Объем вкладов физлиц, который месяцем ранее демонстрировал отрицательную динамику, увеличился на 1,3%, до 20,2 трлн тенге.
Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)
Примечательно, что депозитный портфель юрлиц растет третий месяц подряд. В феврале он увеличился на 2,2% и составил 15 трлн тенге.
Подчеркивается, что вклады физических и юридических лиц выросли на фоне снижения ставок вознаграждения.
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В ПКБ добавили, что в феврале банки заработали прибыль в размере 191,7 млрд тенге, или на 19% больше, чем годом ранее.