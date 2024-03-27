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Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам

Новые госуслуги стали доступны казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 09:27 Фото: gov4c.kz
Приказом МЦРИАП от 19 марта 2024 года внесены изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, реестр дополнен следующими госуслугами:

  • Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами. 
  • Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица.
  • Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.  

Данные госулуги оказывает Министерство труда и социальной защиты.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства".

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Лариса Черненко
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