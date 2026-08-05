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Право

Обновлены правила использования электронных документов

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 28 июля 2026 года утверждены Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов, сообщает Zakon.kz.

Отображение электронного документа начинается с прохождения пользователем идентификации и авторизации в мобильном приложении.

После прохождения идентификации пользователь направляет запрос на отображение электронного документа.

Отображение электронного документа осуществляется посредством сервиса на основании сведений, содержащихся в цифровых системах государственных органов или иных организаций, являющихся источниками формирования соответствующего электронного документа.

Указывается, что электронные документы, доступные в сервисе, равнозначны подписанным документам на бумажном носителе.

Использование электронного документа осуществляется путем его предоставления пользователем посредством сервиса после прохождения идентификации и авторизации в мобильном приложении.

Передача (предоставление) электронного документа третьему лицу осуществляется с использованием функционала мобильного приложения, в том числе посредством QR-кода, короткого кода либо иными способами, предусмотренными сервисом.

После прохождения идентификации и авторизации пользователь выбирает посредством сервиса электронный документ, необходимый для использования.

Доступ третьих лиц к электронному документу осуществляется на основании согласия пользователя, предоставленного посредством сервиса.

В целях предоставления электронного документа третьему лицу сервис по запросу пользователя формирует QR-код либо короткий код, предназначенный для временного доступа. Срок действия QR-кода либо короткого кода не превышает одной минуты.

Посредством сканирования QR-кода либо ввода короткого кода цифровая система направляет в сервис запрос на отображение электронного документа.

Сервис отображает электронный документ после проверки корректности параметров запроса, наличия согласия пользователя и актуальности электронного документа.

В случае выявления несоответствия доступ не предоставляется.

Третьи лица получают электронные документы из сервиса посредством интеграции при условии согласия пользователя документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "цифрового правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем предоставления короткого кода, направленного посредством SMS-сообщения, и его передачи третьему лицу пользователем.

Электронные документы, удостоверяющие личность, предоставляются и используются посредством сервиса на основании согласия пользователя при получении платежных и финансовых услуг.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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