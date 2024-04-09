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Доллар слегка подорожал на торгах 9 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,14 тенге, поднявшись на 0,22 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,52 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 482,96 тенге, рубля – в 4,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,43%, до 90,77 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,40%, до 86,78 доллара за баррель.

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