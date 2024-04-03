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Холдинг "Байтерек" определил стратегические направления и задачи на следующее десятилетие

Холдинг "Байтерек" определил стратегические направления и задачи на следующее десятилетие, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:17 Фото: АО НУХ "Байтерек"
В начале года Национальный управляющий холдинг "Байтерек" утвердил план развития на 2024-2033 годы.

Данные направления и задачи нацелены на поддержку ключевых секторов экономики Казахстана. Таким образом, в новом Плане развития на 2024-2033 годы холдинг сосредоточит усилия на трех стратегических направлениях, таких как стимулирование предпринимательства, развитие экосистемы долевого финансирования и обеспечение населения доступным жильем.

В контексте поддержки предпринимательства "Байтерек" будет активно содействовать микро, малым и средним предприятиям, а также крупным проектам, используя разнообразные финансовые и нефинансовые инструменты. При этом особое внимание будет уделено решению проблемы отсутствия интегрированных экосистем МСБ вокруг крупных предприятий.

План развития предполагает стимулирование крупных компаний к взаимодействию с малым и средним бизнесом через повышение их участия в цепочках поставок, возврате займов, поставках сырья и реализации аутсорсинговых проектов. Для этого "Байтерек" планирует ввести систему встречных обязательств при предоставлении льготного финансирования и способствовать развитию экосистем вокруг крупных инвесторов, применяя комплексный подход поддержки и развития проектного финансирования.

Отметим, что при разработке Плана развития учтены рекомендации, выданные АО "НУХ "Байтерек" в соответствии с Посланиями главы государства, стратегическими и программными документами государственного планирования. С полным текстом плана можно ознакомиться на официальном сайте холдинга.

По итогам реализации стратегии "Байтерек" стремится утвердиться как проактивный управляющий холдинг, способствующий качественному преобразованию экономической структуры Казахстана за счет развития новых отраслевых точек роста.

Айсулу Омарова
Байтерек Казахстан
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