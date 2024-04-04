В Казахстане 5 апреля 2024 года истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Уплата ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, производится по доходам, полученным в марте 2024 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

доход частного нотариуса;

доход частного судебного исполнителя;

доход адвоката;

доход профессионального медиатора.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.