Цены на популярные криптовалюты
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 69 267,8 $; изменения за 24 часа: +2,34%.
Ethereum (ETH): 3 386,56 $; изменения за 24 часа: +1,62%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 586,00 $; изменения за 24 часа: +0,57%.
USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,196566 $; изменения за 24 часа: +7,60%.
Cardano (ADA): 0,5922 $; изменения за 24 часа: +1,97%.
По состоянию на 7 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.78 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.