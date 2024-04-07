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Цены на популярные криптовалюты

криптовалюты, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 17:37 Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 69 267,8 $; изменения за 24 часа: +2,34%.

Ethereum (ETH): 3 386,56  $; изменения за 24 часа: +1,62%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 586,00 $; изменения за 24 часа: +0,57%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,196566 $; изменения за 24 часа: +7,60%.

Cardano (ADA): 0,5922 $; изменения за 24 часа: +1,97%.

По состоянию на 7 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.78 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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