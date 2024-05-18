Цены на популярные криптовалюты
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 67 185,7 $; изменения за 24 часа: +1,46%.
Ethereum (ETH): 3 134,92 $; изменения за 24 часа: +3,45%.
Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 579,70 $; изменения за 24 часа: +0,26%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,156143 $; изменения за 24 часа: +2,65%.
Cardano (ADA): 0,4841 $; изменения за 24 часа: -0,74%.
По состоянию на 18 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.44 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.