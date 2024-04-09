Прогноз: при каких условиях может ослабнуть курс тенге

Эксперты изменили прогнозы по основным экономическим индикаторам и оценили, при каких условиях может ослабнуть курс национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) поделился результатами опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых экономических индикаторов в апреле 2024 года.

По оценкам экспертов, мартовское укрепление курса нацвалюты и апрельское повышение объемов нетто-продажи инвалюты Нацбанком способствовали улучшению краткосрочных ожиданий по изменениям курса USDKZT – с 454,4 до 451,9 тенге за доллар. Однако в будущем ситуация может измениться.

"В долгосрочной перспективе участники опроса прогнозируют ослабление курса нацвалюты (+7% от текущего значения), что может быть связано с возможным снижением привлекательности тенговых инструментов из-за сужения дифференциала процентных ставок Нацбанка РК и Федрезерва". Ассоциация финансистов Казахстана

Ожидания экспертов финрынка улучшились относительно цены на нефть. По их мнению, через год стоимость барреля Brent может составить 87,3 доллара против прогноза в 84,9 доллара месяцем ранее.

"По мнению участников опроса, высокие цены на нефть могут поддерживать рост экономики РК в следующие 12 месяцев. Несмотря на сокращение добычи в рамках квоты ОПЕК+ и неопределенность относительно сроков наращивания производства на Тенгизе, рост ВВП прогнозируется на уровне 4,7%, против 4,4% месяцем ранее". Ассоциация финансистов Казахстана

Инфляционные ожидания экспертов финрынка на год вперед пересмотрены вниз – до 9,1% с 9,3% месяцем ранее.

По данным АФК, этому могло способствовать замедление месячного и годового роста цен по итогам марта и устойчивое снижение глобальной инфляции.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается прогнозов по базовой ставке, то здесь большинство (63%) опрошенных экспертов ожидают сохранения базой ставки на заседании 12 апреля 2024 года, тогда как 37% видят потенциал для ее дальнейшего снижения до 14,5-14,25%.

В целом, эксперты считают, что пространство для снижения базовой ставки в ближайшее 12 месяцев остается высоким, -275 базисных пунктов, и может быть использовано при смещении баланса рисков в дезинфляционную сторону.