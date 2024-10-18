Прогноз: когда может подешеветь доллар и каким будет курс на следующей неделе

Аналитики поделились прогнозами по курсу доллара, а также рассказали, при каких условиях может подешеветь иностранная валюта. Подробнее – в материале Zakon.kz.

К концу рабочей недели тенге удалось укрепиться. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,04 тенге, снизившись на 2,09 тенге. Отметим, что на этой неделе курс оставался волатильным: после снижения доллара до 484,11 в понедельник уже в среду он подскочил до 488,93 тенге, согласно данным KASE.

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова считает, что эта неделя была неоднозначной.

"На фоне высокой амплитуды колебаний курса тенге стало понятно, что добавить ему силы могут только направленные интервенции Нацбанка Казахстана. А поскольку с предложением иностранной валюты сейчас сложно, курс тенге так сильно штормит". Анна Бодрова

При этом нефтяной фактор по–прежнему игнорируется валютным рынком в связи с его неоднородностью, добавила она.

Шансы для укрепления нацвалюты

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко отмечает, что цена на нефть является безусловно важным фактором для формирования курса, однако, влияет на него с некоторым лагом, так как определяет стоимость будущих поставок (трехмесячные фьючерсы).

"В моменте баланс спроса и предложения на локальном рынке в большей степени определяется объемами продаваемой экспортерами валютной выручки и спросом на нее со стороны импортеров и компаний-внешних заемщиков, а также объемами нетто-продаж инвалюты Нацбанком". Зарина Скрипченко

Вместе с тем аналитики не исключают шансы на дальнейшее, более заметное укрепление курса тенге в октябре.

"Некоторое укрепление тенге до конца октября возможно, так как отмена покупок инвалюты в ЕНПФ высвобождает ее дополнительный объем для продажи на локальном рынке. Также курс нацвалюты могут поддержать сохраняющиеся высокие процентные ставки в системе, благодаря которым тенговые инструменты остаются привлекательными для местных и зарубежных инвесторов, а также внешние факторы, включая рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США". Зарина Скрипченко

При этом существенных событий, которые могут кардинально повлиять на курс нацвалюты на следующей неделе, по оценкам эксперта не ожидается. В фокусе внимания инвесторов будут выступления членов Федрезерва и обновленные данные по экономической активности в США, что будет определять динамику индекса доллара. Также на склонность мировых инвесторов к риску будет влиять геополитическая ситуация и корпоративная отчетность крупных компаний за третий квартал текущего года.

"Однако следует помнить, что самые заметные колебания обменных курсов валют обычно связаны с неожиданными факторами, которые трудно предвидеть". Зарина Скрипченко

Анна Бодрова предполагает, что на следующей неделе тенге будет реагировать на потоки долларов и евро со стороны Нацбанка. Помимо этого, начинается очередной налоговый период, который также может повлиять на укрепление нацвалюты.

В то же время на ближайшую неделю аналитик не делает слишком оптимистичных прогнозов. Ожидается, что доллар останется в рамках 485–492 тенге, евро – 526-535 тенге, рубль – 5,00-5,010 тенге, китайский юань – 68-70 тенге.