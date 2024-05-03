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Курс доллара еще вырос на торгах

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:37 Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 444,14 тенге, поднявшись еще на 0,77 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 474,49 тенге, рубля – 4,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-446,1 тенге, евро – по 476-480 тенге, российские рубли – по 4,75-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,13%, до 83,78 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,14%, до 79,06 долларов за баррель.

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