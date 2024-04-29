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Курс доллара продолжил снижение на торгах 29 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:41 Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 441,44 тенге, снизившись еще на 1,76 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 60,81 тенге (-0,28).

Нацбанк установил курс евро в 475,54 тенге, рубля – 4,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,5-443,1 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,09%, до 88,52 доллара за баррель.

Американская нефть WTI демонстрирует аналогичную динамику, упав в цене на 0,99% до 83,02 доллара за баррель.

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