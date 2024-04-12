Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане
Согласно информации, по состоянию на 9 апреля:
подорожали:
- первый сорт муки – на 0,9%,
- сливочное масло – на 0,3%,
- мясо куриное (бедро) – на 0,5%,
- морковь – на 1,4%,
- сахар – на 1,1%,
- соль – на 0,1%.
Подешевели:
- макароны – на 0,2%,
- рис – на 0,4%,
- гречка – на 1,2%,
- подсолнечное масло – на 0,1%,
- яйца – на 0,5%,
- картошка – на 0,5%,
- лук – на 5,3%,
- капуста – на 0,8%.
Не изменились цены на:
- хлеб,
- мясо,
- молоко,
- кефир (2,5%),
- творог.
Фото: stat.gov.kz
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану на 9 апреля:
- сливочное масло – 4064 тенге/кг,
- творог – 2161 тенге/кг,
- капуста – 151 тенге/кг.
"Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении повысился на 0,6%".Бюро национальной статистики
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Накануне, 11 апреля, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК заявили, что бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране. Им вынесли 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений. Подробности здесь.
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