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Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:31 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики 12 апреля 2024 года рассказали, как в Казахстане за неделю изменились цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по состоянию на 9 апреля:

подорожали:

  • первый сорт муки – на 0,9%,
  • сливочное масло – на 0,3%,
  • мясо куриное (бедро) – на 0,5%,
  • морковь – на 1,4%,
  • сахар – на 1,1%,
  • соль – на 0,1%.

Подешевели:

  • макароны – на 0,2%,
  • рис – на 0,4%,
  • гречка – на 1,2%,
  • подсолнечное масло – на 0,1%,
  • яйца – на 0,5%,
  • картошка – на 0,5%,
  • лук – на 5,3%,
  • капуста – на 0,8%.

Не изменились цены на:

  • хлеб,
  • мясо,
  • молоко,
  • кефир (2,5%),
  • творог.
Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:31

Фото: stat.gov.kz

Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану на 9 апреля:

  • сливочное масло – 4064 тенге/кг,
  • творог – 2161 тенге/кг,
  • капуста – 151 тенге/кг.
"Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении повысился на 0,6%".Бюро национальной статистики

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

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Накануне, 11 апреля, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК заявили, что бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране. Им вынесли 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений. Подробности здесь.

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