Почему не изменили базовую ставку, объяснили в Нацбанке
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года рассказал, как ситуация с паводками в Казахстане повлияла на решение о сохранении базовой ставки на уровне 14,75% годовых, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Сулейменов сообщил, что одним из факторов сохранения базовой ставки была неясность последствий аномальных паводков в регионах Казахстана.
"Там несколько последствий может быть – социальные, второе – это вопрос с ограничением предпринимательской активности на территориях, где сейчас паводки, и третье – вопрос фискальных расходов на устранение последствий паводков. Исходя из того, что вода еще стоит, не везде ушла, где-то, наоборот, прибывает… мы сочли необходимым сохранить ставку", – добавил он.
Отмечается, что Нацбанк не поменял свой прогноз по инфляции на год – сохранится в коридоре 7,5-9,5%. Тимур Сулейменов сообщил, что "пока факторов, которые могут его существенно изменить, нет".
12 апреля Нацбанк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%.
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