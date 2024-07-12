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Почему базовая ставка держится на двузначном уровне, объяснили в Нацбанке

Нацбанк, базовая ставка, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 18:36 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года рассказал, чем обусловлено решение по дальнейшему снижению базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 14,25%. По словам Тимура Сулейменова, решение принято с учетом наблюдаемой динамики инфляции и баланса рисков.

"Годовая инфляция в мае-июне продолжила постепенное снижение в пределах прогнозов Национального банка. При этом инфляция складывается несколько ниже центрального значения прогнозов. Инфляционные ожидания населения после апрельских высоких значений снизились до 13,3% в июне. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду динамики мировых продовольственных цен и ускорения инфляции в России. Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими", – сообщил он.

Он добавил, что формируемые риск-факторы требуют от Нацбанка осмотрительности в изменении уровня базовой ставки.

"Принятое решение основано на позиции продолжить политику поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Это необходимо для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%", – указал глава Нацбанка.

Позже он объяснил значение этого показателя. Для нашей страны с точки зрения макроэкономических параметров наиболее оптимальным уровнем инфляции является 5%, тогда как для США и Европейского союза – 2,5%, для Японии – 1,5%.

"Скорость замедления инфляции у нас сохраняется. Мы много раз говорили, что был эффект достаточно высокой базы. Высокая база у нас начала выходить, начиная с апреля. То есть пик у нас был в феврале.  Соответственно, когда ты с более высокого значения понижаешь на низкие, это видно. Сейчас таких резких снижений не будет, поэтому скорость замедления инфляции снизилась. Именно поэтому мы отчасти приняли решение, что не нужно быстро бежать и опускать базовую ставку больше, чем 0,25%, на этом заседании комитета. Почему мы базовую ставку держим на двузначном уровне? Потому что инфляция у нас 8,4%, а должна быть 5%", – заявил Тимур Сулейменов.

Основой инструмент снижения инфляции – это денежно-кредитная политика и базовая ставка.

"Находимся ли мы рядом с оптимальным уровнем? Нет, мы очень далеко от оптимального уровня… Для того чтобы к 5% прийти, денежно-кредитная политика должна быть более жесткой на данном этапе. Если мы ее отпустим, инфляция либо "стрельнет" вверх, либо просто затормозится на 8%. А это для нас очень высоко, это очень много. Мы не создадим достаточных макроэкономических условий для дальнейшего роста и повышения благосостояния граждан", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка рассказал, как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев. 

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