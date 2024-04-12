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Нацбанк Казахстана сделал заявление по базовой ставке

Нацбанк Казахстана сделал заявление по базовой ставке, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:01 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 12 апреля 2024 года, сделал заявление, касающееся базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Ранее эксперты поделились с нами мнениями о том, какое решение может принять Нацбанк Казахстана по базовой ставке.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п. п.", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Нацбанка РК в пятницу.

В монетарном регуляторе отметили, что годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами.

"Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий".Пресс-служба НБК

В Нацбанке пояснили, что для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.

"В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции".Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 31 мая 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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