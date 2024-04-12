Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будут ли менять купюры и монеты в Казахстане в случае изменения герба

будут ли менять купюры и монеты при изменении герба, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:04 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года рассказал, что будет с купюрами и монетами в случае, если будет принято решение об изменении герба, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на банкнотах и монетах тоже есть герб и поинтересовались, просчитывали ли в Нацбанке, во сколько может обойтись его изменение.

"В первую очередь надо говорить – будет ли смена. Я так понимаю, там работает группа ученых, которые будут вносить предложения. Надо исходить из этого, что предложения еще не было. Но понятно, что мы этот вопрос изучали – нет, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, по ним изменений не будет. Они будут в обращении до полного своего износа", – сказал Тимур Сулейменов.

Он добавил, что срок службы, например монет, составляет минимум 20 лет.

"Если вдруг решение по гербу будет принято, банкноты, которые мы будем печатать, понятно, что они будут уже другого дизайна. С точки зрения изменения нашего оборудования, вы знаете, что есть монетный двор Нацбанка и банкнотная фабрика, перенастроить оборудование не представляет технической сложности, поэтому дополнительных расходов там не будет", – резюмировал глава Нацбанка.

15 марта 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказал идею обновить герб Казахстана.

Читайте также

Нацбанк, инфляция, Казахстан
Паводки в Казахстане: будут ли пересматривать прогнозы по инфляции
Нацбанк, базовая ставка, причина сохранения
Почему не изменили базовую ставку, объяснили в Нацбанке
Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане
Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане
Мадина Мамырханова
Нацбанк РК Сулейменов Тимур Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: