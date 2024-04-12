Будут ли менять купюры и монеты в Казахстане в случае изменения герба

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года рассказал, что будет с купюрами и монетами в случае, если будет принято решение об изменении герба, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на банкнотах и монетах тоже есть герб и поинтересовались, просчитывали ли в Нацбанке, во сколько может обойтись его изменение.

"В первую очередь надо говорить – будет ли смена. Я так понимаю, там работает группа ученых, которые будут вносить предложения. Надо исходить из этого, что предложения еще не было. Но понятно, что мы этот вопрос изучали – нет, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, по ним изменений не будет. Они будут в обращении до полного своего износа", – сказал Тимур Сулейменов.

Он добавил, что срок службы, например монет, составляет минимум 20 лет.

"Если вдруг решение по гербу будет принято, банкноты, которые мы будем печатать, понятно, что они будут уже другого дизайна. С точки зрения изменения нашего оборудования, вы знаете, что есть монетный двор Нацбанка и банкнотная фабрика, перенастроить оборудование не представляет технической сложности, поэтому дополнительных расходов там не будет", – резюмировал глава Нацбанка.

15 марта 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказал идею обновить герб Казахстана.