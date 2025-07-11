Нацбанк не планирует пересматривать прогнозы по инфляции

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года рассказал, почему нельзя пересматривать прогнозы по инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что цель по инфляции – 5%. "Она меняться не должна. Ясно, что скорость достижения 5% может быть разная. И в этом отношении большое количество проинфляционных факторов. То есть это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление и так далее, и тому подобное. Понятно, что это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в нее верят", – считает глава Нацбанка. Для понимания он привел простой пример из жизни. "Допустим, я хочу похудеть на какое-то количество килограмм, я не должен менять: вот я хочу похудеть на 10, я передумал, хочу на 5, а потом мне и 3 кг хватит. Нет, такого не должно быть. Я могу похудеть за полгода, могу за 8 месяцев или за 9, но все равно эта планка должна быть, потому что мы хотим видеть инфляцию на том уровне, который соответствует нашему экономическому росту, обеспечению социального благополучия граждан, хорошей инвестиционной среде. И этот уровень – 5%. Соответственно, у нас нет намерения менять цель по инфляции, мы будем ее точно придерживаться и максимально ускорять достижение этой цели", – заверил Тимур Сулейменов. 10 июля 2025 года начальник отдела макроэкономического прогнозирования и исследований Евразийского фонда стабилизации и развития Марина Гричик заявила, что, по прогнозам, инфляция в Казахстане замедлится после зимы 2025-2026 годов.

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