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Повышение тарифа на вывоз мусора: некоторым алматинцам увеличат компенсацию

повышение тарифов в Алматы на вывоз ТБО, мусора, увеличение компенсации, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы компенсационную выплату для категорий граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), увеличат до 0,8 МРП, то есть до 2954 тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля сообщил руководитель Управления занятости и социальных программ города Бауржан Жаубасов, отвечая на вопросы депутатов во время внеочередной XVI сессии маслихата.

Сейчас в Алматы живут 315 430 человек категории СУСН, которым в соответствии с Правилами оказания социальной помощи оказывают социальную помощь. Для возмещения расходов из-за изменений тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) с 1 мая 2024 года им будет выплачиваться компенсация повышения тарифов на вывоз ТБО в размере 0,05 МРП (184,6 тенге).

"В марте, когда было повышение цены на электроэнергию, мы вышли с инициативой о повышении действующей меры компенсации с 0,6 МРП до 0,75 МРП и также дополнительно заложили повышение до 0,8 МРП, предполагая изменение тарифа на ТБО. Социально уязвимые слои населения с 1 мая будут получать 0,8 МРП. Уже полная компенсация", – сказал Бауржан Жаубасов.

15 апреля на внеочередной XVI сессии Маслихата депутаты утвердили тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов.

"Согласно расчетам, годовой тариф составил 3309 тенге за 1 куб. м отходов, месячный тариф составил 718,5 тенге на человека в месяц. Сумма оплаты за коммунальные услуги в среднестатистической квартире при повышении тарифа за вывоз ТБО в среднем увеличится на 1,4%", – сообщили в акимате города.

Текущие тарифы утверждали решением маслихата Алматы 15 сентября 2017 года.

"За период 2017-2023 годов участники рынка (мусоровывозящие организации, мусоросортировочные предприятия и оператор полигона) отмечают значительное увеличение затрат. Тариф на вывоз ТБО включает в себя расходы по сбору отходов с контейнерных площадок и транспортировку их на мусоросортировочные предприятия, сортировку отходов, извлечение полезных фракций на дальнейшую переработку, перевозку неутильных фракций на полигон, прием и захоронение отходов на полигоне. При этом с 2017 года средняя заработная плата увеличилась в два раза, средняя стоимость дизельного топлива – в три раза, повысились расходы на запасные части спецтехники", – отметили в акимате.

С июля 2023 года по инициативе акимата Алматы в городе запустили проект, направленный на выравнивание последствий подорожания услуг ЖКХ за счет компенсационных выплат для восьми уязвимых категорий граждан. Гражданам категории СУСН уже выплачивается компенсация на водоснабжение в размере 0,5 МРП с 1 июля 2023 года, и в объеме 0,6 МРП на электроэнергию с 1 ноября 2023 года.

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