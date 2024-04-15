Как конфликт Ирана и Израиля может повлиять на экономику Казахстана

Военное противостояние Израиля и Ирана приведет к резкому росту стоимости нефти, что сначала будет выгодно для казахстанской экономики. Вместе с тем война может погрузить мир в рецессию, и экономическое развитие Казахстана замедлится, считают эксперты, сообщает Zakon.kz.

Прогнозы о том, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, звучат уже полгода – с тех пор, как начались военные действия в секторе Газа. Еще в октябре специалисты Bloomberg предрекали, что если в конфликт полноценно втянется Иран, то цены на нефть взлетят до 150 долларов за баррель, а мировая инфляция подскочит до 6,7%.

И все же многие эксперты считают, что полномасштабная война маловероятна. Она не нужна Ирану, у которого нет ресурсов для длительного военного противостояния, эскалация не нужна и США, потому что война в год выборов чревата непредсказуемыми потрясениями.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что открытый военный конфликт между двумя теократиями на данной стадии будет проходить в "постановочном виде". По его мнению, Израиль вряд ли пойдет на серьезную эскалацию – правительству Нетаньяху важнее выставить себя жертвой нападения и выбить западную военную помощь.

"Тегеран же выстроил очень эффективную модель влияния на окружающий регион и участвует в широкой антизападной коалиции, на которую работает время. Он показал зубы и неплохо прощупал готовность израильской ПРО. В общем, ситуация будет рассчитана на проверку американской помощи и поддержку этой помощи у населения США. Тут еще и цены на нефть свое сыграют." Данияр Ашимбаев

И вот здесь начинается самое главное. Как же поведет себя нефтяной рынок? Российский аналитик Игорь Юшков считает, что если Израиль будет наносить удары по территории Ирана, то Тегеран в ответ может либо сократить экспорт нефти, либо вообще остановить его. Тогда с рынка может уйти до миллиона баррелей в сутки, и цена на нефть подскочит до 120 долларов за баррель.

"Есть и более радикальный вариант. Если война перейдет в горячую фазу, Иран может перекрыть Ормузский пролив, тем более, что правительство страны не раз говорило о такой возможности." Игорь Юшков

Закрытие пролива станет настоящим потрясением, ведь через этот водный коридор идет нефть не только из Ирана, но и из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и весь СПГ из Катара. При таком развитии событий и цены на газ, и цены на нефть взлетят. И тогда будет 150 долларов за баррель, а может, и больше, полагает специалист.

Как могут все эти неприятные события отразиться на Казахстане? Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что паниковать не стоит, по крайней мере на данном этапе.

"Пока все выглядит не так плохо, как нам это представляют. Если конфликт не будет разрастаться, Казахстан может получить значительные преференции. Если нефть подорожает до 95 или даже до 100 долларов за баррель, для нас это будет только плюсом. Минусом это станет для многих других стран, прежде всего для Европы, где сейчас слабый экономический рост и где снижается промышленное производство". Андрей Чеботарев

Если же конфликт разрастется и в него вовлекут другие страны, то будут долгосрочные последствия, считает Чеботарев. Например, с удорожанием логистики. Это ощутят на себе казахстанцы, летающие, например, в Египет, Тунис, ОАЭ. Цены на авиабилеты поднимутся, потому что самолетам придется облетать зону боевых действий.

"Но и здесь Казахстан будет находиться в выигрышном положении, поскольку может стать вопрос о расширении сухопутного коридора "Китай – Западная Европа". Да, он дороже морского, но если морской путь доставки товаров из КНР станет небезопасным, то мы увидим увеличение логистики из Китая именно через Казахстан." Андрей Чеботарев

Отметим, что в ночь на 14 апреля Иран подверг атаке территорию Израиля. Обстрел велся из самого Ирана, из Ирака, Сирии и Йемена. Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. По словам представителя оборонного ведомства Израиля Дэниела Хагари, было перехвачено 99% воздушных целей.

Рынки моментально отреагировали на происшедшее. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,357%, до 90,48 доллара за баррель. Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 1,08%, до 2385,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднялась на 1,48%, до 28,385 доллара за унцию. Чуть позже цены на эти три позиции немного откатились назад.