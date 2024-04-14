Атаку Ирана на Израиль Герцог назвал объявлением войны – последние новости о конфликте

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Израильский президент Ицхак Герцог заявил о том, что атака Ирана на Израиль стала объявлением войны. Редакция Zakon.kz подготовила подборку последних новостей об обострившемся конфликте.

Иран применил семь гиперзвуковых ракет, ни одна из них не была перехвачена, передал госканал Press TV.

Иранский президент Раиси заявил, что любая "новая агрессия" против интересов иранского народа будет встречена "более тяжелым ответом".

Израиль ответит на атаку Ирана в подходящее время и подходящим образом, заявил министр военного кабинета Ганц. Ynet утверждает, что в числе рассматриваемых вариантов – "ущерб иранским ядерным объектам".

Британские самолеты сбили несколько иранских дронов, нацеленных на Израиль, сообщил Риши Сунак. Франция помогла отследить и обнаружить иранские БПЛА, пишет CNN.

Италия созывает встречу G7 – премьер страны Мелони.

Командующий КСИР заявил, что операция Ирана против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось.

ЦАХАЛ утверждает, что уничтожено 99% воздушных целей.



Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки Израиля и защите безопасности Иораднии и Ирака, сообщает британский МИД.

США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

МИД Израиля назвал Иран "величайшей угрозой региональной стабильности и мировому порядку", передает The Times of Israel.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, Лавров отметил, что новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

США обсуждали с Ираном ситуацию на Ближнем Востоке в последние дни через Швейцарию, Турцию и КНР

Удар Тегерана по Израилю был нанесен с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

США не будут частью никакого возможного ответа Израиля на нынешний удар Ирана.

Группа семи обсудила возможность введения санкций против Ирана.

Иран не уведомлял, по каким целям в Израиле нанесет удар, США не получали такого предупреждения. Ранее Израиль и Иран сделали официальные заявления в связи с обострением ситуации. Читайте также Пять человек арестовали по делу о гибели туриста при падении фуникулера в Турции Алла Пугачева за день до 75-летия выпустила сингл "Я плачу" Более 14 тысяч жилых домов затоплены в Оренбургской области

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