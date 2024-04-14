Атаку Ирана на Израиль Герцог назвал объявлением войны – последние новости о конфликте
Фото: Instagram/isaacherzog
Израильский президент Ицхак Герцог заявил о том, что атака Ирана на Израиль стала объявлением войны. Редакция Zakon.kz подготовила подборку последних новостей об обострившемся конфликте.
- Иран применил семь гиперзвуковых ракет, ни одна из них не была перехвачена, передал госканал Press TV.
- Иранский президент Раиси заявил, что любая "новая агрессия" против интересов иранского народа будет встречена "более тяжелым ответом".
- Израиль ответит на атаку Ирана в подходящее время и подходящим образом, заявил министр военного кабинета Ганц. Ynet утверждает, что в числе рассматриваемых вариантов – "ущерб иранским ядерным объектам".
- Британские самолеты сбили несколько иранских дронов, нацеленных на Израиль, сообщил Риши Сунак. Франция помогла отследить и обнаружить иранские БПЛА, пишет CNN.
- Италия созывает встречу G7 – премьер страны Мелони.
- Командующий КСИР заявил, что операция Ирана против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось.
- ЦАХАЛ утверждает, что уничтожено 99% воздушных целей.
- Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки Израиля и защите безопасности Иораднии и Ирака, сообщает британский МИД.
- США готовы защищать свои интересы и народ, а также привлечь к ответственности Иран, если он посягнет на них, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
- МИД Израиля назвал Иран "величайшей угрозой региональной стабильности и мировому порядку", передает The Times of Israel.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, Лавров отметил, что новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.
- США обсуждали с Ираном ситуацию на Ближнем Востоке в последние дни через Швейцарию, Турцию и КНР
- Удар Тегерана по Израилю был нанесен с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.
- США не будут частью никакого возможного ответа Израиля на нынешний удар Ирана.
- Группа семи обсудила возможность введения санкций против Ирана.
- Иран не уведомлял, по каким целям в Израиле нанесет удар, США не получали такого предупреждения.
Ранее Израиль и Иран сделали официальные заявления в связи с обострением ситуации.
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