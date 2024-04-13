Обострился конфликт между Ираном и Израилем – подборка последних новостей
Фото: pixabay
Ряд иностранных СМИ заявляют о том, что десятки беспилотных летательных аппаратов направляются из Ирана в сторону Израиля. Редакция Zakon.kz подготовила подборку последних новостей об обострившемся конфликте.
- Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю, пишет иранское агентство Fars.
- Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
- Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
- Полеты в воздушном пространстве Тегерана продолжаются – иранское агентство Fars.
- Воздушное пространство для полетов временно закрыла Иордания.
- Воздушное пространство Ирака закрыто на фоне ожидаемой атаки Ирана по Израилю, авиасообщение приостановлено, заявил иракский министр транспорта Раззак ас-Саадави.
- Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу вечером.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об отмене всех занятий в образовательных учреждениях. Это произошло на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом 13 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале.
- Турецкая левая партия Vatan (Родина") заявила, что находится "рядом с Ираном" в борьбе против "американского империализма" и "израильского сионизма".
- Системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность – представитель армии после подтверждения запуска беспилотников из Ирана.
- Иран начал воздушную атаку на Израиль, объявил Белый дом, добавив, что США поддерживают Израиль в свете иранских угроз. Байдена регулярно информируют о событиях на Ближнем Востоке, его администрация на связи с израильскими коллегами.
- Иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании, королевство вводит режим ЧП во всех провинциях на фоне иранской атаки на Израиль, пишут СМИ.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.
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