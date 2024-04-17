Для чего в Казахстане стали определять стоимость цифровых активов

В Казахстане утвержден перечень цифровых активов, а также установлены правила определения их стоимости. Для чего введены новые правила, и что это изменит для криптоинвесторов, в материале Zakon.kz.

В Казахстане утверждены Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов. Поясняется, что для определения стоимости Комитет государственных доходов МФ РК использует информацию, размещенную на интернет–ресурсе CoinMarketCup.

Стоимость цифровых активов будет определяться комитетом ежедневно в рабочий день. Стоимость будет складываться из средневзвешенной цены цифровых активов по итогам суток на CoinMarketCup. При этом в нерабочие дни применяется стоимость цифровых активов, определенная в предшествующий рабочий день.

К числу цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации относятся: Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (Doge), EthereumClassic (ETC), Horrizen (ZEN), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Siacoin (SC), Thronix (TRX), Zcash (ZEC).

Для чего нужны новые правила?

Генеральный менеджер Binance Казахстан Жаслан Мадиев напомнил, что в прошлом году был принят закон о Цифровых активах, а вышедшие в конце марта правила были разработаны, как подзаконный акт.

"Данные правила было необходимо разработать, чтобы была методология по определению стоимости цифровых активов, которые майнят, добывают игроки криптовалютного рынка. Таким образом, имея некую систему для оценки стоимости активов, налоговый орган сможет определять налогооблагаемую базу". Жаслан Мадиев

Введение документа, утверждающего стоимость цифровых активов, имеет важное значение, особенно для физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом криптовалют, управлением пулами цифрового майнинга и операциями по обмену цифровых активов, говорит вице–президент по вопросам развития бизнеса международной криптовалютной биржи BigONE Афина Миао.

"Эти правила устанавливают рамки не только для публикации точной стоимости цифровых активов, но и для расчета дохода от этой деятельности и обеспечения соблюдения налогового и финансового законодательства в Казахстане". Афина Миао

Эксперт считает, что это позитивная новость для казахстанских криптоинвесторов. Так как документ предполагает большую прозрачность и надежность информации о стоимости цифровых активов, а также более структурированную и регулируемую среду для инвестиций в них.

"Вступление в силу новых правил потенциально может привести к более организованному и регулируемому инвестированию в цифровые активы, способствуя повышению доверия и стабильности на рынке", – резюмировала Афина Миао.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что введение данных правил – это еще один шаг в сторону регуляции цифровых активов.

"Сейчас мы видим, что все государства мира поняли, что криптовалюты это новый класс активов, который довольно бурно развивается и игнорировать его уже нельзя". Арман Бейсембаев

Эксперт пояснил, что разработка правил и норм для криптовалютного рынка, которые бы позволяли облагать доходы от цифровых активов налогами происходит во многих странах мира. Он добавил, что на сегодняшний день в США или Евросоюзе криптовалютные биржи имеют право работать только при условии наличия официальной лицензии Центробанка. Похожие тенденции наблюдаются также и в Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее.

Финансист подчеркнул, что как только на рынке устанавливаются правила и регулирование, то появляется и гарантия безопасности для инвесторов и граждан, поскольку отныне этот процесс контролируется государством.

Ранее, Zakon.kz также рассказывал о том, что относится к цифровым активам, а также правилах публикация сведений о стоимости цифровых активов.