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Законодательство РК

Всеобщее декларирование: ответы на важные вопросы

Всеобщее декларирование: ответы на важные вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:29 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК подготовили ответы на популярные вопросы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Кто сдает декларацию по всеобщему декларированию в 2024 году?

В текущем году "входную" декларацию об активах и обязательствах (ф. 250.00) представляют:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели (в том числе члены совместного предпринимательства) и их супруги.

Ежегодную декларацию о доходах и имуществе (ф. 270.00) представляют декларанты первого и второго этапов всеобщего декларирования.

Кто относится к категории руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, обязанных представить декларацию?

Впервые "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представить:

  • руководители юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций);
  • председатель совета директоров;
  • первый руководитель коллегиального органа правления юридического лица;
  • единоличный руководитель;
  • председатель жилищных/дачных кооперативов;
  • учредители юридических лиц;
  • участники юридических лиц;
  • а также супруги всех вышеперечисленных лиц.

Это требование распространяется также на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

В список декларантов третьего этапа всеобщего декларирования не входят:

  • руководители филиалов и представительств;
  • граждане-инициаторы религиозных объединений;
  • члены жилищных/дачных кооперативов.

Что отражается в декларации об активах и обязательствах (ф. 250.00)?

В декларации нужно отразить следующие активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2023 года:

  • недвижимость и транспорт за рубежом;
  • деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП);
  • доля участия в иностранной компании;
  • ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
  • договор долевого участия (доля в жилом здании);
  • инвестиционное золото (золото в слитках);
  • объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
  • наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
  • договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до сдачи декларации;
  • другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до сдачи декларации.

Какие сроки и способы представления декларации?

С 2024 года установлен единый срок представления декларации – до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.

В электронной форме декларацию можно представить через web-портал КГД "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), moldir.qoldau.kz, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, банков (HALYK, ЦентрКредитБанк, Kaspi.kz). Для сдачи декларации ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароль.

На бумажном носителе налоговую декларацию можно представить в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения.

Надо ли указывать в декларации совместное имущество супругов?

Имущество, зарегистрированное в РК, не нужно указывать в декларации. А вот имущество, зарегистрированное в иностранном государстве, необходимо указать обоим супругам.

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