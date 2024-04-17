Всеобщее декларирование: ответы на важные вопросы
Кто сдает декларацию по всеобщему декларированию в 2024 году?
В текущем году "входную" декларацию об активах и обязательствах (ф. 250.00) представляют:
- руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
- индивидуальные предприниматели (в том числе члены совместного предпринимательства) и их супруги.
Ежегодную декларацию о доходах и имуществе (ф. 270.00) представляют декларанты первого и второго этапов всеобщего декларирования.
Кто относится к категории руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, обязанных представить декларацию?
Впервые "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представить:
- руководители юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций);
- председатель совета директоров;
- первый руководитель коллегиального органа правления юридического лица;
- единоличный руководитель;
- председатель жилищных/дачных кооперативов;
- учредители юридических лиц;
- участники юридических лиц;
- а также супруги всех вышеперечисленных лиц.
Это требование распространяется также на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.
В список декларантов третьего этапа всеобщего декларирования не входят:
- руководители филиалов и представительств;
- граждане-инициаторы религиозных объединений;
- члены жилищных/дачных кооперативов.
Что отражается в декларации об активах и обязательствах (ф. 250.00)?
В декларации нужно отразить следующие активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2023 года:
- недвижимость и транспорт за рубежом;
- деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП);
- доля участия в иностранной компании;
- ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
- договор долевого участия (доля в жилом здании);
- инвестиционное золото (золото в слитках);
- объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
- наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
- договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до сдачи декларации;
- другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до сдачи декларации.
Какие сроки и способы представления декларации?
С 2024 года установлен единый срок представления декларации – до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.
В электронной форме декларацию можно представить через web-портал КГД "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), moldir.qoldau.kz, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, банков (HALYK, ЦентрКредитБанк, Kaspi.kz). Для сдачи декларации ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароль.
На бумажном носителе налоговую декларацию можно представить в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения.
Надо ли указывать в декларации совместное имущество супругов?
Имущество, зарегистрированное в РК, не нужно указывать в декларации. А вот имущество, зарегистрированное в иностранном государстве, необходимо указать обоим супругам.