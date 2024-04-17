Всеобщее декларирование: ответы на важные вопросы

В Комитете государственных доходов МФ РК подготовили ответы на популярные вопросы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Кто сдает декларацию по всеобщему декларированию в 2024 году?

В текущем году "входную" декларацию об активах и обязательствах (ф. 250.00) представляют:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели (в том числе члены совместного предпринимательства) и их супруги.

Ежегодную декларацию о доходах и имуществе (ф. 270.00) представляют декларанты первого и второго этапов всеобщего декларирования.

Кто относится к категории руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, обязанных представить декларацию?

Впервые "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представить:

руководители юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций);

председатель совета директоров;

первый руководитель коллегиального органа правления юридического лица;

единоличный руководитель;

председатель жилищных/дачных кооперативов;

учредители юридических лиц;

участники юридических лиц;

а также супруги всех вышеперечисленных лиц.

Это требование распространяется также на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

В список декларантов третьего этапа всеобщего декларирования не входят:

руководители филиалов и представительств;

граждане-инициаторы религиозных объединений;

члены жилищных/дачных кооперативов.

Что отражается в декларации об активах и обязательствах (ф. 250.00)?

В декларации нужно отразить следующие активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2023 года:

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП);

доля участия в иностранной компании;

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

договор долевого участия (доля в жилом здании);

инвестиционное золото (золото в слитках);

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до сдачи декларации;

другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до сдачи декларации.

Какие сроки и способы представления декларации?

С 2024 года установлен единый срок представления декларации – до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.

В электронной форме декларацию можно представить через web-портал КГД "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), moldir.qoldau.kz, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, банков (HALYK, ЦентрКредитБанк, Kaspi.kz). Для сдачи декларации ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароль.

На бумажном носителе налоговую декларацию можно представить в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения.

Надо ли указывать в декларации совместное имущество супругов?

Имущество, зарегистрированное в РК, не нужно указывать в декларации. А вот имущество, зарегистрированное в иностранном государстве, необходимо указать обоим супругам.