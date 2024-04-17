Богаче или беднее: как выросла зарплата в Казахстане за последние 10 лет

Средняя зарплата казахстанцев увеличилась за последние 10 лет в 3,3 раза. Сегодня, по данным Бюро национальной статистики, она составляет 393 605 тенге, сообщает Zakon.kz. А насколько выросло благосостояние граждан страны? Или рост доходов был только на бумаге?

В 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла 108 640 тенге. На эти деньги можно было купить 1065 литров бензина АИ-92 или 1358 килограмм картофеля.

Сегодня на среднюю зарплату в 393 605 тенге можно приобрести 1760 литров бензина или 2122 килограмма картофеля. Такие данные приводит старший эксперт Института экономических исследований (ERI) Айгерим Аманжолова.

Фото: economy.kz

Интересно, что курс доллара вырос со 151,13 тенге в апреле 2013 года до 449,3 тенге в апреле 2024 года (в 2,3 раза). Получается, что рост зарплат обогнал рост курса доллара? Не совсем. Если в 2013 году средняя зарплата была равна 717 долларам, то в 2024 году – 876 долларам. Рост всего на 159 долларов. Другими словами, зарплаты казахстанцев увеличились за 10 лет в 3,2 раза в тенге, но всего на 22% – в долларах.

Еще интересные цифры. Официальная инфляция в Казахстане в 2013 году была 4,8%, а в 2023 году – 9,8%. Совокупная официальная инфляция за 10 лет составила 7,32%.

Но вернемся к зарплатам. За 10 лет самая высокая номинальная средняя заработная плата была в Астане, Атырауской и Мангистауской областях. Меньше всего получали в СКО и Жамбылской области. В 2023 году самая высокая номинальная зарплата – в Атырауской области (602 411 тенге), а самая низкая – в Туркестанской области (248 905 тенге).

Еще сравнение. В 2015 году в числе самых высокооплачиваемых сфер деятельности были: горнодобывающая промышленность (275 624 тенге), научная и техническая деятельность (255 216 тенге), финансовая и страховая деятельность (236 689 тенге).

В 2019 году до пандемии так же лидировали по показателю номинальной заработной платы следующие отрасли: горнодобывающая – 415 584 тенге, финансовая и страховая – 331 287 тенге, научная и техническая – 368 339 тенге.

Сегодня в Топ-5 самых высокооплачиваемых работников попали: специалисты горнодобывающей промышленности (номинальная заработная плата – 745 354 тенге); сотрудники сферы финансов и страхования (656 004 тенге), информации и связи (527 769 тенге); научной и технической деятельности (490 601 тенге); строительства (459 770 тенге).

И о грустном. За все 10 лет с 2013 года меньше всего получали работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Сегодня средняя зарплата в этих сферах тоже невелика – 214 086 тенге. Помимо этого, небольшие зарплаты у работников искусства (214 184 тенге), водоснабжения, канализационной системы (219 813 тенге).

Фото: economy.kz

Однако данные официальной статистики отражают лишь сухие факты по зарплатам отраслей от уборщика помещений до первого руководителя, что не является отражением реальной картины мира, считает Аманжолова.

"Были проанализированы данные в разрезе вышеуказанных отраслей, но уже с делением на руководителей и подчиненных. Так, в горнодобывающей отрасли после такого деления средняя заработная плата составляет 653 345 тенге, а зарплата руководителя – 1 218 612 тенге. Сотрудники финансовой и страховой деятельности в среднем получают 560 459 тенге, а руководители – 1 149 550 тенге. Данные показатели уже отражают более реальные величины". Айгерим Аманжолова

Любой наемный работник, безусловно, очень рад, когда его зарплата растет из года в год. Однако нужно помнить, что речь идет о номинальном показателе, а не о реальном. Во-первых, данные отражены к начислению, а не к выплате, то есть фактически сотрудник получает примерно на 20% меньше, ведь с данной суммы удерживаются налоги и отчисления. Во-вторых, статистика показывает лишь язык цифр, и слово "номинальная" говорит лишь о денежном эквиваленте, а не об эквиваленте товаров и услуг, которые за эти денежные средства можно получить, подводит итог Айгерим Аманжолова.