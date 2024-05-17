Во сколько раз выросли средние зарплаты в Казахстане за последние годы

Согласно официальным статданным, за последние несколько лет средний уровень заработных плат в Казахстане довольно заметно вырос. Насколько выросли зарплаты и в каких регионах страны средний заработок наиболее высокий, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале 2024 года составила 382 279 тенге. При этом рост к тому же кварталу прошлого года составил 12,3%. Однако если сравнить динамику по первому кварталу года за несколько лет, то можно заметить, что увеличение было более существенным.

Так, если в первом квартале (январь-март) 2019 года средняя зарплата по республике составляла 168 489 тенге, то за тот же период в пандемийном 2020 году она выросла до 200 332 (+18,9%). К марту 2021 года сумма продолжила расти до 230 829 тенге (еще +15%), в 2022 +23,6%, к 2023 +19,3% за год. Таким образом, с первого квартала 2019 года к соответствующему периоду 2024 года средняя зарплата в Казахстане выросла на 126,8%, или в 2,2 раза (изменение на 213 790 тенге).

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в предыдущие пять лет рост не был столь активным. Если за январь-март 2014 года средняя зарплата по стране составила 108 784 тенге, то к первому кварталу 2018 года она выросла только до 152 442 тенге, или на 40,1%. К слову, зарплата с 2014 года по 2024 год (по итогам кварталов) выросла в 3,5 раза.

Фото: Zakon.kz

Регионами с самыми высокими зарплатами на протяжении всего рассматриваемого периода (с 2014 по 2024 год) остаются Атырауская и Мангистауская области, города Алматы и Астана.

Так, в Атырауской области средняя зарплата с 2014 года выросла в три раза: с 200 577 тенге до 604 052 тенге, чуть меньше в Мангистауской – со 192 726 тенге до 571 403 (в 2,9 раза). Больше всего зарплата выросла в Астане – со 153 109 тенге в первом квартале 2014 до 494 011 тенге в 2024 году (рост в 3,2 раза). В Алматы зарплаты увеличились ненамного меньше – в 3,1 раза, со 142 325 тенге до 454 172 тенге. К слову, с 2022 года в лидерах по зарплатам и Улытауская область. В первом квартале 2024 года средняя зарплата здесь составила 501 624 тенге.

Фото: Zakon.kz

Стоит добавить, что зачастую данные об уровне средних зарплат вызывают возмущения среди казахстанцев, которые имеют доходы ниже тех, что публикуются в статданных. В Бюро нацстатистики поясняют, что средняя номинальная зарплата определяется "путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде".

Ранее председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Жандос Шаймарданов также пояснял, что при оценке средней зарплаты учитываются разные показатели. При этом включаются как небольшие, так и высокие зарплаты. Кроме того, следует учитывать, что некоторые отрасли "драйвят" заработные платы вверх. Например, горнодобывающий или нефтяной сектор. Также нужно принимать во внимание, что кроме среднего значения, рассчитывается и медианная зарплата, которая более справедливо оценивает доходы.

К примеру, в апреле 2024 года медианная зарплата по Казахстану составила 251 997 тенге. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года медианное значение заработной платы было на уровне 224 345 тенге.