В Казахстане продлили сроки выплаты налогов и платежей для пострадавших от паводков
Документ направлен на продление сроков исполнения налоговых обязательств лиц, пострадавших от паводков в регионах, где объявлен режим ЧС.
Послаблением могут воспользоваться налогоплательщики, включенные акиматами в списки пострадавших от паводков, которым до 1 июля 2024 года:
- предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающей в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
- перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
- приостановлено принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;
- продлены сроки исполнения уведомлений по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года.
Кроме того, до 1 июля 2024 года приостановлены налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.
Вместе с тем предусмотрено приостановление назначения новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц.
Также приостановлено начисление пени по неуплаченным в срок налогам за период с 1 марта по 1 июля 2024 года.
Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.
В КГД сообщили, что казахстанцам не нужно обращаться в органы государственных доходов, списки пострадавших будут получены от акиматов.