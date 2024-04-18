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В Казахстане продлили сроки выплаты налогов и платежей для пострадавших от паводков

В Казахстане продлили сроки выплаты налогов и платежей для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:21 Фото: pexels
В Казахстане начал действовать приказ министра финансов "Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на продление сроков исполнения налоговых обязательств лиц, пострадавших от паводков в регионах, где объявлен режим ЧС.

Послаблением могут воспользоваться налогоплательщики, включенные акиматами в списки пострадавших от паводков, которым до 1 июля 2024 года:

  • предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающей в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
  • перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
  • приостановлено принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;
  • продлены сроки исполнения уведомлений по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года.

Кроме того, до 1 июля 2024 года приостановлены налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Вместе с тем предусмотрено приостановление назначения новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц.

Также приостановлено начисление пени по неуплаченным в срок налогам за период с 1 марта по 1 июля 2024 года.

Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

В КГД сообщили, что казахстанцам не нужно обращаться в органы государственных доходов, списки пострадавших будут получены от акиматов.


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