Могут ли пострадавшим от паводков бизнесменам продлить отсрочку по налогам и кредитам

Министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал на телемарафоне "Біз біргеміз" о плане "Б" по восстановлению бизнеса после паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналиста, глава Минфина напомнил, что всем казахстанцам, в том числе бизнесу, оказавшимся в зонах подтопления, предоставили отсрочку как по уплате налогов, так и по кредитам на три месяца – до 1 июля текущего года.

"По субъектам предпринимательства мы оказываем сильные меры поддержки. Они также получили отсрочку по уплате налогов на три месяца. Кроме того, мы приняли ряд дополнительных мер – приостановление начисления пеней и штрафов. Эти меры позволят нашим пострадавшим предпринимателям справиться с ситуацией", – отметил министр финансов Мади Такиев.

По словам главы ведомства, обращаться для этого никуда не нужно, все данные предоставляют местные исполнительные органы, освобождение от платежей проводится в автоматическом режиме.

К слову, на случай, если за это время бизнес не успеет восстановиться, правительство разработало план "Б".

"Мы сейчас рассчитываем, в течение этого квартала посмотрим, как сложится ситуация. Правительство наблюдает и контролирует. Если ситуация не выправится, у нас есть другой план. Поэтому посмотрим через три месяца", – отметил министр Мади Такиев.

О том, что банки и микрофинансовые организации предоставят пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка 1 апреля.