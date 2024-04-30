Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли пострадавшим от паводков бизнесменам продлить отсрочку по налогам и кредитам

План &quot;Б&quot;: могут ли пострадавшим от паводков бизнесменам продлить отсрочку по налогам и кредитам , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 22:03 Фото: freepik
Министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал на телемарафоне "Біз біргеміз" о плане "Б" по восстановлению бизнеса после паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналиста, глава Минфина напомнил, что всем казахстанцам, в том числе бизнесу, оказавшимся в зонах подтопления, предоставили отсрочку как по уплате налогов, так и по кредитам на три месяца – до 1 июля текущего года.

"По субъектам предпринимательства мы оказываем сильные меры поддержки. Они также получили отсрочку по уплате налогов на три месяца. Кроме того, мы приняли ряд дополнительных мер – приостановление начисления пеней и штрафов. Эти меры позволят нашим пострадавшим предпринимателям справиться с ситуацией", – отметил министр финансов Мади Такиев.

По словам главы ведомства, обращаться для этого никуда не нужно, все данные предоставляют местные исполнительные органы, освобождение от платежей проводится в автоматическом режиме. 

К слову, на случай, если за это время бизнес не успеет восстановиться, правительство разработало план "Б".

"Мы сейчас рассчитываем, в течение этого квартала посмотрим, как сложится ситуация. Правительство наблюдает и контролирует. Если ситуация не выправится, у нас есть другой план. Поэтому посмотрим через три месяца", – отметил министр Мади Такиев.

О том, что банки и микрофинансовые организации предоставят пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка 1 апреля. 

Читайте также

Если жилье официально не оформлено: смогут ли пострадавшие от паводков казахстанцы получить компенсацию
Смогут ли пострадавшие от паводков получить компенсацию, если жилье не оформлено
штормовое предупреждение
Заморозки и дождь со снегом прогнозируют на 1 мая в ряде областей Казахстана
Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф
Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф
Тамила Языкова
МФ РК Казахстан Мади Такиев Паводки-2024 2024 год Бизнес Кредиты Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: