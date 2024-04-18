Мошенничество с автостраховкой: как распознать обман и избежать штрафа за поддельный полис

По данным страховых компаний, в Казахстане увеличились случаи мошенничества, связанные с продажей страховых полисов. Каким образом обманывают граждан и как распознать преступную схему, в материале Zakon.kz.

В страховых компаниях отмечается рост случаев мошенничества, связанных с продажей поддельных полисов. Мошенники представляются страховыми агентами, продают поддельные полисы и получают оплату за услуги, говорит председатель правления одной из страховой компаний Игорь Ли. Однако такие страховые полиса являются незаконными.

"В последнее время участились случаи страхового мошенничества со стороны неустановленных лиц, которые, как правило, размещают в сети свои объявления по оказанию услуг страховой деятельности, при этом представляясь агентами либо субагентами (внештатными работниками) компании, предъявляя клиентам какие-либо скриншоты либо информацию о причастности к той или иной страховой компании". Игорь Ли

Злоумышленники заключают договора с помощью WhatsApp, Telegram, без личного присутствия и физического контакта. Через мессенджеры граждане самостоятельно передают злоумышленникам информацию о себе, в том числе удостоверение личности, техпаспорт и другие персональные данные, якобы для заключения договора. После чего перечисляют денежные средства.

"Мошенники путем подделки вносят информацию в страховой полис, зачастую действуя при этом очень грубо, потому что признаки подделки страхового полиса видны невооруженным глазом даже без специального познания в этом. Дальше мошенники, получив денежные средства от граждан, банально отключают телефонные номера и связь с ними прекращается". Игорь Ли

Кроме этого, злоумышленники действуют точечно. По данным страховщиков, значительно возросло число случаев мошенничества, связанных с подделкой полисов именно для авто, состоящих на иностранном учете. Для этого мошенники размещают в социальных сетях таргетированную рекламу, направленную на владельцев таких авто, которые испытывают трудности с оформлением обязательной автостраховки.

"Связавшись через мессенджер со страховым агентом, который обещает оформить полис на любое транспортное средство, пострадавшие оплачивают услуги по оформлению полиса путем перевода на платежную карту. При этом стоимость такой фиктивной страховки составляет от 15 до 60 тыс. тенге. После осуществления перевода пострадавшему высылается поддельный страховой полис в электронном формате".

За покупку поддельного полиса автовладельцу может грозить штраф в 5 МРП, так как фактически гражданин продолжает ездить без обязательной страховки и таким образом нарушает закон. Более того, при использовании заведомо ложного документа могут привлечь и к уголовной ответственности. Ну а в случае ДТП водитель не получит никакой компенсации и может понести серьезные финансовые потери.

К сожалению, граждане, даже осознав, что их обманули, не торопятся обращаться в правоохранительные органы, так как зачастую суммы отправленных мошенникам денег за фиктивные страховки не очень большие.

Вспомнить о законе

Страховщики напоминают – страховые полисы на бумажном носителе отменены еще в 2019 году. Кроме того, в 2023 году страховым компаниям было "запрещено оформлять полисы обязательного автострахования владельцам автомобилей – резидентам РК, управляющим транспортными средствами с иностранной регистрацией, более одного раза и сроком более 10 календарных дней". Также с начала 2024 года упразднена и деятельность агентов в рамках продуктов обязательного страхования.

"Клиенты разные: не хотят покупать самостоятельно, заполнять свои персональные данные и ищут быстрый и легкий способ оформить полис. Или это люди, которые в принципе не любят иметь дел с оформлением документов. Совет один: будьте предельно осторожны и внимательны", – рекомендует Игорь Ли.

Как не стать жертвой мошенников?

Единственный законный способ приобрести страховой полис – обратиться непосредственно в страховую компанию, приобрести страховку онлайн на официальном сайте, либо в мобильных приложениях банков. Никакие посредники для этого не нужны, говорят представители страховых компаний.

Не стоит поддаваться на предложения оформить полис по меньшей стоимости в сомнительных местах. Также следует помнить, что стоимость страхового полиса рассчитывается индивидуально и не может быть на 100% известна заранее.

"Если вас просят оплатить полис на карту или по номеру телефона, это вас тоже должно насторожить. Страховщики не используют переводы физическим лицам. Все платежные ссылки от них должны быть получены из официальных источников, в коде СМС должно говориться об оплате, а не переводе". Игорь Ли

Также следует обращать внимание на название компаний, от имени которых предлагается приобрести страховку, так как мошенники могут действовать от имени не зарегистрированных в стране организаций. Со списком действующих в Казахстане страховых компаний можно ознакомиться на сайте АРРФР или Национального банка РК. А проверить подлинность страхового полиса можно номеру договора страхования на сайте Государственного кредитного бюро.