Фальшивый полис: как не нарваться на поддельную автостраховку

Казахстанцев призывают быть внимательными при оформлении автостраховок. Многие посредники предлагают застраховать машину дешевле, чем в крупных страховых компаниях. А потом выясняется, что у некоторых водителей полисы недействительны. Как не попасть на уловки мошенников, выяснил Zakon.kz.

Казахстанским автомобилистам порекомендовали осторожнее подходить к оформлению страховок. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что в ходе мониторинга выявлены факты распространения информации о предоставлении услуг через сайты и страницы в соцсетях, позиционирующие себя как ресурсы страховых организаций.

Они предлагают пройти процедуру онлайн, в частности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В отдельных случаях используют наименования лицензированных страховых компаний Казахстана и их логотипы.

Одни завлекают ускоренным оформлением, другие – скидками. Правда, такие предложения "выгодны" только в кавычках, а на самом деле цены на разрекламированные полисы оказываются выше положенных, заметили специалисты.

"Выявляются случаи реализации таких полисов по стоимости, превышающей установленные тарифы. Вместе с тем установлено, что отдельные лица, предлагающие такие услуги, не имеют лицензии Агентства на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности и не зарегистрированы как страховые агенты", – заявили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 18 Закона РК "О страховой деятельности" не допускается осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам обязательного страхования.

Иногда мошенники представляются внештатными работниками (субагентами) и предоставляют клиентам удостоверения, якобы подтверждающие причастность к той или иной страховой компании.

Злоумышленники без лицензии на страхование заключают договор с помощью WhatsApp или Telegram, без личного присутствия и телефонных разговоров. В мессенджерах клиенты сами отправляют информацию о себе, в том числе копию техпаспорта и другие персональные данные. Затем без всяких подозрений перечисляют деньги.

"Все общение обычно в мессенджерах. Клиент оплачивает оформление страхового полиса удаленно, чаще всего переводом по номеру телефона или на банковскую карту. Вот как раз это и должно насторожить. Официальные лица, которые действуют законно и отчисляют налоги, не будут настаивать на переводе, а выставят квитанцию на оплату, в которой указано наименование ТОО или АО. Скидки на услуги или, например, бесплатное вписание второго водителя тоже должно вызвать подозрение. Когда деньги поступают злоумышленникам, они вносят информацию в недействительный страховой полис и отправляют его клиенту в электронном виде. А потом сразу отключают телефон или просто блокируют клиента в чатах", – рассказал автоэксперт Александр Старостин.

Заключение договора страхования с помощью непроверенных агентов чревато серьезными последствиями. Несмотря на то, что формально бумага на руках есть, фактически автовладелец продолжает ездить без обязательной страховки и тем самым нарушает ПДД.

За езду с фальшивым полисом предусмотрен штраф в размере от 10 до 100 МРП (от 43 250 до 432 500 тенге).

Более того, за использование поддельного документа могут привлечь и к уголовной ответственности по статье 385 УК РК. За это нарушение грозит штраф до 200 МРП (до 865 000 тенге) или арест. А в случае ДТП водитель не получит возмещения ущерба.

Процесс выявления нарушителей

В мегаполисах и на трассах Казахстана работают автоматические камеры, которые по госномеру сверяют информацию об автомобиле с базой данных страховщиков. Если полис не найден, система фиксирует нарушение, составляет электронный протокол и направляет владельцу машины уведомление в личном кабинете портала "электронного правительства" и по SMS.

"Сейчас информационная система базы КПСУ, то есть ЕРАП при Генпрокуратуре, фиксирует автоматически, то есть уже нет необходимости физически выявлять данные нарушения. В КПСУ автоматизировали таким образом, чтобы не было волокиты и утечки персональных данных. Автоматические системы фиксации мониторят все камеры. Если страховка липовая, ее в системе не будет. То есть автоматическими системами фиксации выявляются не поддельные полисы, а в целом отсутствие автостраховки", – пояснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По закону протокол направляется автовладельцу в течение трех рабочих дней. После получения у него есть две недели, чтобы оплатить штраф за отсутствие полиса без повышения суммы. Если срок упущен, заводят дело об административном правонарушении, начисляют пеню, а уведомление присылают повторно или передают через судебного исполнителя.

Фото: magnific

Ошибка системы

Бывает, штраф приходит ошибочно: база дает сбой, полис оформлен правильно, но не успел отобразиться. В таком случае водитель вправе обжаловать. Для этого надо написать заявление в районное управление внутренних дел или в суд первой инстанции. Чем быстрее обратиться, тем выше вероятность отмены взыскания.

Выявление отсутствия страховки инспекторами дорожной полиции

Полицейские имеют право проверить все документы на автомобиль, включая страховой полис. Если он отсутствует в бумажном или электронном виде, водителя должны сразу предупредить об административной ответственности и выписать постановление. Иногда инспектор идет на уступки и оформляет протокол с минимальной санкцией, когда человек за рулем признал свою неправоту и готов оплатить штраф на месте.

В целях безопасности в АРРФР РК советуют:

Проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных компаний можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Агентства.

Критически относиться к рекламным предложениям и оформлять полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций.

Не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц

Никому не отправлять копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.

Материал по теме Автострахование онлайн: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

При выявлении подозрительных интернет-ресурсов, предлагающих страховые услуги, рекомендуется сообщить о них в Агентство либо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.

Материал по теме В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется

Специалисты напоминают, что страховка – не рядовой документ, а финансовая подушка безопасности.