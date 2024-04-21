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Законодательство РК

Казахстанцы стали чаще хранить деньги на депозите

базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 09:43 Фото: Zakon.kz
По данным Национального банка РК (НБ), вклады в депозитных организациях по итогам марта 2024 года выросли на 12,3 подпункта (п.п.), или на 3,78 триллиона тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По итогам марта объем депозитов составил 34,5 триллиона тенге и по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 1 п.п., или на 333,23 миллиарда тенге, подсчитали в Институте экономических исследований.

"Основным драйвером роста депозитов в 2023 году была высокая базовая ставка, что сделало ставку по депозитам в национальной валюте существенно более выгодной. Цель высокой базовой ставки была в удержании роста инфляции посредством сдерживания спроса экономических агентов на товары и услуги. Таким образом экономические агенты в большей степени стремились к сбережению своих средств, что и сдерживало их спрос. Однако постепенное и планомерное снижение базовой ставки влечет к тому, что спрос экономических агентов повышается", – говорится в статье института.

Ввиду более выгодных тенговых активов наблюдается динамика по сокращению депозитов в иностранной валюте. Так, доля депозитов в национальной валюте по итогам марта 2024 года выросла на 6,9 п.п. по сравнению с мартом 2023 года и составила 77,1 п.п. При этом все больше растет доля вкладов физических лиц, март 2024 года вырос на 3,1 п.п. по сравнению с мартом 2023 года и составил 54,4 п.п.

По структуре депозитов на март 2024 года преобладают срочные вклады и составляют 77,2 п.п. У срочных депозитов есть заранее оговоренный срок действия, в течение которого заемщик имеет договорные обязательства от банков второго уровня (БВУ). Он отличается от вкладов до востребования тем, что по срочным депозитам начисляется процентный доход. Наименее востребованные вклады среди населения — это вклады до востребования (0,2 п.п.) и условные вклады (0 п.п.).

Среди компаний и юрлиц также преобладают срочные вклады и (57,6 п.п. по состоянию на март 2024 года). Наименее востребованные вклады среди компаний — это вклады до востребования (3 п.п.), условные вклады (1,9 п.п.) и сберегательные вклады (1,5 п.п.).

Наблюдаемый рост, по мнению авторов статьи, можно объяснить следующими факторами:

  • Усиление экономической неопределенности. В условиях экономической неопределенности люди и компании стремятся сохранить свои денежные средства в надежных активах, таких как депозиты в банках.
  • Инфляция. В 2022 и 2023 годах инфляция в Казахстане была высокой, что стимулировало физических и юридических лиц размещать свои денежные средства в банках, чтобы сохранить их покупательную способность.
  • Повышение процентных ставок по депозитам. В 2023 году Нацбанк повысил процентные ставки по депозитам, что сделало их более привлекательными для вкладчиков.

Zakon.kz писал статью об инфляции в Казахстане. Мы разобрались, в каких регионах цены растут быстрее и почему так происходит.

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