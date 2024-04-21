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Цены на популярные криптовалюты на 21 апреля

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 17:08 Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 65 269,1  $; изменения за 24 часа: +2,26%.

Ethereum (ETH): 3 171,41 $; изменения за 24 часа: +4,07%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 578,60 $; изменения за 24 часа: +4,06%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,162233 $; изменения за 24 часа: +6,53%.

Cardano (ADA): 0,5043 $; изменения за 24 часа: +5,87%.

По состоянию на 21 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.49 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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