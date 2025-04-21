Цены на популярные криптовалюты на 21 апреля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 88 025,9 $; изменения за 24 часа: +4,36%.

Ethereum (ETH): 1 621,91 $; изменения за 24 часа: +3,16%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 603,90 $; изменения за 24 часа: +2,64%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,160570 $; изменения за 24 часа: +5,00%.

Cardano (ADA): 0,6356 $; изменения за 24 часа: +3,95%.

По состоянию на 21 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,53 тенге.