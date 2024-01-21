Цены на популярные криптовалюты на 21 января
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 41 781,3 $; изменения за 24 часа: +0,50%.
Ethereum (ETH): 2 478,74 $; изменения за 24 часа: +0,32%.
Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,06%.
BNB (BNB): 319,2 $; изменения за 24 часа: +1,40%.
USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,086971 $; изменения за 24 часа: +9,76%.
Cardano (ADA): 0,5183 $; изменения за 24 часа: +0,42%.
По состоянию на 21 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.04 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.