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Цены на популярные криптовалюты на 21 января

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 41 781,3 $; изменения за 24 часа: +0,50%.

Ethereum (ETH): 2 478,74 $; изменения за 24 часа: +0,32%.

Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 319,2 $; изменения за 24 часа: +1,40%.

USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,086971 $; изменения за 24 часа: +9,76%.

Cardano (ADA): 0,5183 $; изменения за 24 часа: +0,42%.

По состоянию на 21 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.04 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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