Как досрочно забрать вклад из банка

Гражданское законодательство Казахстана обязывает банки выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. О нюансах по этой теме рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Zakon.kz.

По вкладам, предусматривающим по договору с банком определенный срок (несрочный, срочный и сберегательный вклады – в классификации КФГД), банк обязан выдать деньги по наступлении данного срока.

"При желании вкладчика банк может досрочно осуществить возврат вклада. Однако, в зависимости от его вида, сроки выдачи могут варьироваться: по срочному и несрочному вкладу – не позднее семи календарных дней, по сберегательному вкладу – не ранее 30 календарных дней с момента поступления требования вкладчика", – отметили в КФГД.

Досрочно снять деньги со вклада можно двумя способами:

1) частично, вплоть до неснижаемого остатка;

2) полностью, досрочно расторгнув договор.

Частичное изъятие не предусмотрено по сберегательному вкладу. Вкладчик имеет право только на досрочный полный его возврат, расторгнув при этом договор. В этом случае вкладчик теряет практически все накопленное вознаграждение – оно выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования.

Частичное изъятие по срочным вкладам возможно осуществить вплоть до неснижаемого остатка. Если вкладчик хочет снять полностью свои сбережения, то он должен досрочно расторгнуть договор банковского вклада. В обоих случаях вкладчик теряет значительную часть накопленного вознаграждения.

"По несрочным депозитам частичное изъятие вклада до неснижаемого остатка, как правило, не несет для вкладчика никаких потерь. Однако, если вкладчик решит снять полностью свой вклад и расторгнуть договор банковского вклада досрочно, то в этом случае он может потерять значительную часть накопленного вознаграждения. Таким образом, важно помнить, что частичное досрочное изъятие денег с несрочного вклада и досрочное расторжение договора несрочного вклада – это две разные вещи", – акцентировали в КФГД.

Здесь, прежде всего, необходимо тщательно изучить все условия договора банковского вклада.

Наиболее распространенные условия банков при частичном изъятии несрочного вклада:

во-первых, вкладчик без расторжения договора банковского вклада может снимать с несрочного вклада деньги до неснижаемого остатка без потери вознаграждения. Размер неснижаемого остатка определяется банком самостоятельно и отражается в договоре банковского вклада;

во-вторых, банк может удержать комиссию за снятие денег в первые несколько дней после открытия вклада – обычно от 15 дней до одного месяца. Если вкладчик в течение этого времени снимает деньги с вклада, то банк может удержать комиссию или не начислять вознаграждение в зависимости от условий договора.

При досрочном расторжении договора банковского вклада могут быть предусмотрены следующие условия по несрочному вкладу:

1) начисленное вознаграждение может обнулиться;

2) вознаграждение может быть пересчитано по ставке до востребования (0,1%);

3) начисленное вознаграждение может быть частично удержано;

4) вознаграждение может быть выплачено в полном размере за фактическое количество дней размещения вклада.

"Резюмируя вышеизложенное, вклад любого вида возможно забрать раньше срока. Однако самое важное, на что требуется обратить внимание, это условия досрочного изъятия вклада и досрочного расторжения договора банковского вклада. Поэтому, прежде чем открыть вклад, тщательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, особенно с условиями частичного снятия денег и досрочного расторжения договора. Эти знания позволят снять деньги с депозита с минимальными потерями. Также следует помнить, что разные вклады решают разные задачи поэтому желательно изначально определиться с целью накопления денег и исходя из этого принимать взвешенное решение о выборе вклада", – резюмировали в КФГД.

Там также напомнили, что с августа 2024 года в рамках расширения и удобства системы информирования населения при подписании договора банки обязаны ознакомлять вкладчиков с ключевыми условиями вклада. Новые требования призваны облегчить понимание вкладчиками особенностей того или иного вклада и значительно снизить риски неполного информирования.

Теперь банки будут обязаны раскрывать ключевые условия по вкладу в доступной форме, среди которых обязательно должна быть отражена информация о виде вклада и максимальной сумме гарантийного возмещения по нему, валюте вклада, размере ставки вознаграждения, возможности досрочного изъятия вклада, условиях пролонгации по вкладу и иное. Информация о ключевых условиях по вкладу подлежит размещению, начиная с первой страницы заявления или иного документа, подписываемого клиентом при заключении договора банковского вклада. Важно подчеркнуть, что данное требование является обязательным и распространяется также на случаи, когда договор банковского вклада заключается в электронной форме через мобильные приложения банков.

В феврале 2024 года сообщалось об ужесточении требований к рекламе банковских займов и порядку взаимодействия банков с задолжниками.