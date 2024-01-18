Назван средний размер пенсии казахстанцев с 2024 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 18 января 2024 года, предоставили информацию по пенсиям, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге для 2,3 млн человек, из них на выплату базовой пенсии было направлено 1 трлн 16,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 297,4 млрд тенге.

С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции рост солидарных пенсий составил 10,5% (с опережением уровня инфляции на 2%). Также в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены размеры базовой пенсии.

"По состоянию на 1 января 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии – 82 868 тенге, базовой пенсии – 37 876 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 января 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 344 тыс. человек.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" размеры солидарных пенсий с 1 января 2024 года повышены на 9%.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также с повышением минимального размера с 60% до 65%, максимального со 100% до 105% от прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии повышен с 77 417 тенге (в 2023 году) до 86 068 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Материал по теме Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году

17 января 2024 года стало известно, что казахстанцы смогут планировать будущую пенсию. Подробности здесь.