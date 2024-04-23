Всеобщее декларирование: что еще важно знать?
Для чего нам нужно всеобщее декларирование?
Все мы хотим жить в экономически развитом и цивилизованном государстве со справедливым налогообложением, без коррупции и теневой экономики. Для достижения этих целей нам нужно всеобщее декларирование.
Основными задачами всеобщего декларирования являются:
- обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;
- создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц;
- снижение уровня коррупции и теневой экономики.
Какие изменения вступили в силу с 2024 года?
Для того, чтобы казахстанцам было легче заполнять декларацию, внесен ряд изменений.
Так, упрощена Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в частности, сократился перечень декларируемых сведений:
- исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, дивиденды и вознаграждения по банковским депозитам, пенсионные выплаты и др.);
- исключено обязательство по декларированию источников покрытия расходов на приобретение имущества для физических лиц, за исключением госслужащих и приравненных к ним лиц (к примеру, при покупке квартиры не нужно отражать источники приобретения);
- установлен единый срок представления декларации – не позднее 15 сентября (ранее для бумажных деклараций действовал срок – не позднее 15 июля).
В настоящее время рассматриваются поправки по исключению с 1 января 2023 года из круга декларантов физических лиц-нерезидентов.
Также рассматривается вопрос освобождения от декларирования в 2024 году членов некоммерческих организаций, в том числе религиозных объединений, кооперативов собственников квартир, общественных объединений и акционеров. Данные лица декларацию представят в 2025 году.
Прочее имущество: как можно правильно оценить и задекларировать?
Физические лица вправе по собственному желанию показать в декларации прочее имущество (к примеру, дорогие украшения, культурные ценности, породистые животные и др.).
Перед заполнением декларации нужно заблаговременно подготовить соответствующие подтверждающие документы: оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которого составляет более 1 тыс. МРП (3,5 млн тенге) по состоянию на 31 декабря 2023 года. При этом оценка может быть проведена в любой день до сдачи декларации, то есть до 15 сентября. Оценить можно в любой оценочной компании.
Обязательно ли заверять договор нотариально, если у тебя есть дебиторская или кредиторская задолженность?
Да, обязательно. Если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года. Перед представлением декларации необходимо заверить договоры займов у нотариусов. Порядок удостоверения договоров регламентируется главой 8 ЗРК "О нотариате", сроки совершения нотариальных действий определены статьей 40.
Нотариально удостоверить нужно до момента подачи первоначальной декларации (до 15 сентября 2024 года).
В декларации не подлежат отражению договоры банковского займа.
Важно. Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации и дополнения в данном случае не предусмотрены.
ИП представила "входную" декларацию на первом этапе в 2021 году как супруга госслужащего. Нужно ли в этом году как ИП представлять заново декларацию об активах и обязательствах?
Нет, не нужно. Теперь нужно ежегодно сдавать декларацию по форме 270.00 о доходах и имуществе. Согласно Налоговому кодексу декларация об активах и обязательствах представляется один раз, за исключением представления лицами, на которых возложена такая обязанность в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".