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Законодательство РК

Всеобщее декларирование: что еще важно знать?

Всеобщее дкларирование: о чем еще не рассказали, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 16:15 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК подготовили ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Для чего нам нужно всеобщее декларирование?

Все мы хотим жить в экономически развитом и цивилизованном государстве со справедливым налогообложением, без коррупции и теневой экономики. Для достижения этих целей нам нужно всеобщее декларирование.

Основными задачами всеобщего декларирования являются:

  • обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;
  • создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц;
  • снижение уровня коррупции и теневой экономики.

Какие изменения вступили в силу с 2024 года?

Для того, чтобы казахстанцам было легче заполнять декларацию, внесен ряд изменений.

Так, упрощена Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в частности, сократился перечень декларируемых сведений:

  • исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, дивиденды и вознаграждения по банковским депозитам, пенсионные выплаты и др.);
  • исключено обязательство по декларированию источников покрытия расходов на приобретение имущества для физических лиц, за исключением госслужащих и приравненных к ним лиц (к примеру, при покупке квартиры не нужно отражать источники приобретения);
  • установлен единый срок представления декларации – не позднее 15 сентября (ранее для бумажных деклараций действовал срок – не позднее 15 июля).

В настоящее время рассматриваются поправки по исключению с 1 января 2023 года из круга декларантов физических лиц-нерезидентов.

Также рассматривается вопрос освобождения от декларирования в 2024 году членов некоммерческих организаций, в том числе религиозных объединений, кооперативов собственников квартир, общественных объединений и акционеров. Данные лица декларацию представят в 2025 году.

Прочее имущество: как можно правильно оценить и задекларировать?

Физические лица вправе по собственному желанию показать в декларации прочее имущество (к примеру, дорогие украшения, культурные ценности, породистые животные и др.).

Перед заполнением декларации нужно заблаговременно подготовить соответствующие подтверждающие документы: оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которого составляет более 1 тыс. МРП (3,5 млн тенге) по состоянию на 31 декабря 2023 года. При этом оценка может быть проведена в любой день до сдачи декларации, то есть до 15 сентября. Оценить можно в любой оценочной компании.

Обязательно ли заверять договор нотариально, если у тебя есть дебиторская или кредиторская задолженность?

Да, обязательно. Если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года. Перед представлением декларации необходимо заверить договоры займов у нотариусов. Порядок удостоверения договоров регламентируется главой 8 ЗРК "О нотариате", сроки совершения нотариальных действий определены статьей 40.

Нотариально удостоверить нужно до момента подачи первоначальной декларации (до 15 сентября 2024 года).

В декларации не подлежат отражению договоры банковского займа.

Важно. Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации и дополнения в данном случае не предусмотрены.

ИП представила "входную" декларацию на первом этапе в 2021 году как супруга госслужащего. Нужно ли в этом году как ИП представлять заново декларацию об активах и обязательствах?

Нет, не нужно. Теперь нужно ежегодно сдавать декларацию по форме 270.00 о доходах и имуществе. Согласно Налоговому кодексу декларация об активах и обязательствах представляется один раз, за исключением представления лицами, на которых возложена такая обязанность в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

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Комитет государственных доходов Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год
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