Национальное рейтинговое агентство: для чего оно нужно Казахстану

В Казахстане может появиться Национальное рейтинговое агентство. Соответствующий документ сейчас находится на стадии обсуждения. Для чего Казахстану необходимо собственное рейтинговое агентство и что это даст местным компаниям, в материале Zakon.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О Национальном рейтинговом агентстве".

Указывается, что Национальное рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами. На данный момент документ находится на стадии публичных обсуждений.

Поясним, что рейтинговое агентство – это организация, которая оценивает кредитоспособность компаний (эмитентов), секторов экономики или стран. На основе различных показателей агентства также оценивают качество выпускаемых эмитентами ценных бумаг и присваивают определенный кредитный рейтинг. Эта информация необходима инвесторам, чтобы они могли оценить, насколько безопасно вкладывать деньги в ту или иную компанию, и сможет и она выполнять свои обязательства. Существуют также суверенные кредитные рейтинги. Они присваиваются странам и анализируют общую кредитоспособность государства. Самые известные и авторитетные агентства это Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s, их услугами пользуются многие крупные казахстанские компании.

Нужное решение

Эксперты отмечают, что собственные рейтинговые агентства существуют во многих странах, и для Казахстана решение создать национальное агентство вполне закономерно. Например, национальные агентства есть в России, Таиланде, Южной Корее и других странах. При этом страны нередко имеют несколько нацагентств.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев поясняет, что Национальное агентство может лучше понимать особенности внутреннего рынка и может присвоить компании более справедливый рейтинг. При этом на него могут ориентироваться не только иностранные, но и местные инвесторы.

"Собственная система оценки должна быть, потому что это еще и про мониторинг. То есть, рейтинговое агентство следит за процессами, которые происходят внутри компаний. В зависимости от этого они присваивают бизнесу оценку, исходя из которой потом эта компания либо может привлечь какие-то капиталы и инвестиции, либо нет". Арман Бейсембаев

Национальное рейтинговое агентство может дать возможность измерить финансовую эффективность, предсказуемость и надежность компаний, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов. При этом он подчеркивает, что "национальное" не означает, что агентство будет принадлежать государству. Смысл существования таких агентств в непредвзятости, поэтому в них должно участвовать как минимум 10 акционеров, включая банки, биржи и другие организации, и доля присутствия государства в них не должна превышать 10%.

"Я думаю, рано или поздно практически все компании, а именно акционерные общества, надо будет рейтинговать, и это будет дешевле, чем S&P, Moody’s или Fitch. В любом случае, они постепенно должны начать торговаться на бирже – это касается практически всех. Поэтому должен быть свой внутренний рейтинг. Конечно, есть определенное недоверие, так как у нас часто пенсионные или государственные деньги выдавались бездумно. Но именно для этого нужно нам понимание, что компания условно предсказуемая и хорошая, либо плохая и неприбыльная". Расул Рысмамбетов

Он также считает, что у национального агентства будет большее понимание внутреннего рынка и рисков, в том числе политических. При этом оно не будет и не должно конкурировать с международными рейтинговыми организациями.

"Речь прежде всего идет о внутренних эмитентах, которые заказывают рейтинг для тенговых заемщиков, покупателей облигаций, акций и так далее. Иностранные рейтинги нужны были для привлечения заемных средств в долларах и евро. Для международных инвесторов важны их оценки". Расул Рысмамбетов

Такие оценки важны и для казахстанских инвесторов, однако услуги международных агентств довольно дорогие и доступны не всем эмитентам.

По его словам, бывает так, что у хорошей, качественной и надежной компании просто нет денег на то, чтобы постоянно поддерживать рейтинг у международных агентств. При этом смысл рейтинга как раз в его непрерывности, чтобы оценку можно было отслеживать ежегодно.

К слову, в документе АРРФР приведены данные международных рейтинговых агентств Moody’s, S&P, Fitch, согласно которым на конец 2022 года охват кредитными рейтингами эмитентов корпоративных облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 46%: среди эмитентов облигаций имели рейтинг 14 банков (100% охват), 20 госкомпаний (100% охват), 6 из 18 МФО (33%), 6 из 42 нефинансовых компаний (14%).

Кроме этого, на основе информации Казахстанской фондовой биржи было рассчитано, что доля расходов на кредитный рейтинг эмитента и один выпуск облигаций от международных рейтинговых агентств составляет для БВУ – 1%, корпораций – 0,7%, микрофинансовых организаций – 4,5-12%.

"В связи с высокими затратами на кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств значительная часть размещений облигаций микрофинансовых организаций и нефинансовых компаний в 2020-2022 годах на KASE состоялась без кредитного рейтинга, что, с одной стороны, создает риски для неквалифицированных инвесторов, с другой – не способствует реализации эмитентами полного потенциала рынка по привлечению средств", – говорится в документе.

Эксперты добавили, что, помимо прочего, оценки международных рейтинговых агентств также не всегда бывают идеальными и непредвзятыми. В истории были неоднократные случаи, когда бумаги компании с очень высоким рейтингом падали, а сама организация банкротилась.

Будет ли спрос

Спрос на внутренний рейтинг будет зависеть от надежности, понимания рейтинговой структуры внутренних казахстанских рисков, уровня ликвидности, считают финансисты.

"Внутренний рейтинг может быть подешевле, и даже можно попробовать сделать его более беспристрастным для займов в тенге. Я думаю, что с появлением искусственного интеллекта, машинных способов обработки данных все-таки эти рейтинговые действия будут дешевле обходиться нашим казахстанским компаниям. Плюс ко всему мы пытаемся вырастить свою плеяду внутренних миноритариев, инвесторов, микроинвесторов. Они также должны понимать, во что вкладывают деньги. Да, вероятно, они будут ориентироваться и на международные, и на внутренние рейтинги". Расул Рысмамбетов

Он добавил, что на сегодняшний день компании готовы оценивать свой бизнес и выходить на биржу, так как многим нужны деньги, а банковские займы получить нелегко.

При этом ожидать какого-то огромного притока эмитентов на фондовый рынок или существенного влияния на финансовый рынок не стоит, полагают эксперты. Появление Национального рейтингового агентства только внесет свой вклад в дальнейшее развитие финансовой системы.