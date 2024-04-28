Курсы популярных криптовалют к доллару

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Toncoin. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 63 477,4 $; изменения за 24 часа: +0,97%.

Ethereum (ETH): 3 285,78 $; изменения за 24 часа: +5,15%.

Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 601,60 $; изменения за 24 часа: +2,33%.

USD Coin (USDC): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,148589 $; изменения за 24 часа: +3,10%.

Toncoin (TON): 5,4470 $; изменения за 24 часа: +4,47%.

По состоянию на 28 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.35 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.