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Цены на популярные криптовалюты в долларах

криптовалюты, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:02 Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 67 369,5 $; изменения за 24 часа: -4,99%.

Ethereum (ETH): 3 268,25 $; изменения за 24 часа: -7,47%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 593,98 $; изменения за 24 часа: -4,48%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,171276 $; изменения за 24 часа: -14,09%.

Cardano (ADA): 0,5101 $; изменения за 24 часа: -12,88% .

По состоянию на 13 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.89 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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