Цены на популярные криптовалюты в долларах
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 67 369,5 $; изменения за 24 часа: -4,99%.
Ethereum (ETH): 3 268,25 $; изменения за 24 часа: -7,47%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
BNB (BNB): 593,98 $; изменения за 24 часа: -4,48%.
USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,05%.
Dogecoin (DOGE): 0,171276 $; изменения за 24 часа: -14,09%.
Cardano (ADA): 0,5101 $; изменения за 24 часа: -12,88% .
По состоянию на 13 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.89 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.