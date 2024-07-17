Всеобщее декларирование: ответы на популярные вопросы

В Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования населения. Не позднее 15 сентября декларацию об активах должны будут сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Zakon.kz публикует ответы на популярные вопросы.

Нужно ли в 2024 году нерезидентам представлять декларацию об активах и обязательствах?

Нет, не нужно. С 1 января 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения и дополнения в части исключения из круга декларантов физических лиц-нерезидентов от обязанности представлять декларацию об активах и обязательствах.

Я – индивидуальный предприниматель и в 2023 году приостановил деятельность. Нужно ли мне сдавать декларацию формы 250.00 в 2024 году?

Да, обязательства по сдаче декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) возникают и у приостановивших свою деятельность, и у бездействующих предпринимателей.

У меня есть недвижимость в нескольких городах Казахстана. Нужно ли мне отражать в декларации все свои квартиры?

Нет, в декларации об активах и обязательствах отражают только то недвижимое имущество, которое зарегистрировано в иностранном государстве за пределами РК.

Ранее был госслужащим и представлял декларацию формы 250.00 и 270.00. В прошлом году вышел на пенсию. Нужно ли мне в этом году сдавать декларацию по форме 270.00?

Да, нужно. Согласно ст. 633 Налогового кодекса, все физические лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, представившие ранее декларацию формы 250.00, ежегодно представляют декларацию формы 270.00, независимо от статуса (уволился с госслужбы, вышел на пенсию и т.д.).

Нужно ли отражать домашних животных в декларации (форма 250.00), если у меня есть много лошадей и др. животных?

В декларации граждане по желанию могут задекларировать животных дорогих пород, стоимость которых превышает 1000 МРП за единицу (1 голову), или 3,5 млн. тенге в 2023 г. Например, породистый скакун, экзотическое животное.

Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.

Ранее руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года рассказала, какие требования предъявляются к чиновникам в части сдачи входной декларации. Подробнее можно узнать здесь.

