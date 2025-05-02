Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 2 мая 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,34 тенге, евро – 582,07 тенге, рубля – 6,31. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 512,5 тенге, продажи – 518 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 579 тенге, продажи – 586 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,16,5 тенге, продажи – 6,27 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,5 тенге, продажи – 517,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 583,5 тенге, продажи – 587,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,09 тенге, продажи – 6,21 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515 тенге, продажи – 518,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582 тенге, продажи – 586,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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