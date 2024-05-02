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Курс доллара вырос на торгах 2 мая

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 443,37 тенге, поднявшись на 1,32 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 474,14 тенге, рубля – в 4,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,1-444,7 тенге, евро – по 474,5-478,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,87%, до 84,17 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,81%, до 79,64 доллара за баррель.

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