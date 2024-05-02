В Казахстане пересмотрят подходы к формированию статданных

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 2 мая одобрили в первом чтении проект закона по вопросам государственной статистики и управления данными, сообщает Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что законопроект инициирован депутатами Парламента и создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации.

"Согласно законопроекту требования по управлению данными будут утверждаться постановлением правительства. В требованиях будут предусмотрены классификация, особенности доступа и хранения данных, требования к качеству данных. Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Национальное бюро статистики. Вводится понятие альтернативных данных. Это административные и нестатические данные. По согласованию с бюро такие данные будут представлены для составления статистических отчетов и анализа данных", – сообщила она.

Законопроектом, по ее словам, также вводится понятие "национальная справочная информация" – это совокупность классификаторов, каталогов, справочников и номенклатур, а также "национальный регистр". Под последним понимается база, содержащая эталонные данные по всем отраслям в рамках архитектуры электронного правительства.

"Там нет повторений, неточных данных и подделок", – заверила Смышляева.

Документом также регулируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта.

2 мая депутаты Мажилиса также одобрили проект закона, которым в Казахстане усиливается ответственность за наркопреступления.