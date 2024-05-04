Доллар резко подешевел на торгах 4 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 441,66 тенге, снизившись сразу еще на 2,44 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с переносом выходного дня с субботы, 04 мая, на среду, 08 мая.

Нацбанк установил курс евро в 477,05 тенге, рубля – 4,85 тенге.



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,1-443,7 тенге, евро – по 475,5-479,5 тенге, российские рубли – по 4,67-4,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 4 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,71 доллара, до 82,96 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,84 доллара, до 78,11 доллара за баррель.